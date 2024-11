Portugal x Polônia: onde assistir, escalações e arbitragem

Com uma das melhores campanhas do torneio, a seleção portuguesa está de volta a Liga das Nações. Nesta sexta-feira (15), Portugal e Polônia se enfrentam às 16h45 (de Brasília), em partida válida pela 5ª rodada do Grupo 1 da Liga A. O Estádio do Dragão, na cidade do Porto, será o palco desta partida que pode confirmar a liderança para os donos da casa.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no sportv.