Nova treta? Denílson recusa convite para participar de documentário sobre Belo

Ex-jogador argumentou que não faz sentido abordar problemas judiciais com Belo, uma vez que a situação já foi resolvida

O ex-atacante Denílson recusou o convite para participar do documentário sobre a vida e obra do cantor Belo. O Globopay exibirá a nova produção no dia 28 de novembro.

O portal “F5” foi o primeiro a divulgar a informação. Denílson explicou que não aceitou o convite devido à agenda cheia, o que o impediria de dar seu melhor depoimento.