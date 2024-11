Lenda do Uruguai estreia como profissional em outra modalidade

Meio-campista recebeu o prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo de 2010, quando o seleção albiceleste alcançou as semifinais do torneio

A parceria do uruguaio foi com Federico Coria e os dois enfrentaram os bolivianos Federico Zeballos e Boris Arias. Os adversários conquistaram a vitória por 2 x 0, com parciais de 6/1 e 6/2. Este embate, aliás, foi a principal atração do dia pela presença do ex-jogador da seleção do Uruguai. Tanto que as arquibancadas da competição do tênis ficaram lotadas.

Lenda do Uruguai, Diego Forlán encontrou em uma outra modalidade esportiva uma nova paixão, o tênis, após se aposentar no futebol. O ex-meio-campista leva a prática tão a sério que se tornou profissional. Assim, a sua primeira partida neste nível ocorreu na última quarta-feira (14), no Challenger 100, de Montevidéu. Contudo, a sua primeira experiência foi com derrota na competição de duplas, nas oitavas de final.

“Estreia no tênis profissional aos 45 anos, nada mal. Linda noite, obrigado a todos pela companhia e pelo apoio”, indicou o ex-jogador do futebol.

Carreira no futebol e auge pela seleção do Uruguai

Forlán iniciou sua carreira no futebol pelo Peñarol e se destacou em nível europeu quando defendia o Manchester United, entre 2002 e 2004. No Velho Continente, ainda atuou no futebol espanhol por Atlético de Madrid e Villarreal, além da Inter de Milão, na Itália. O principal momento da sua carreira foi exatamente com a seleção do Uruguai, quando alcançou a semifinal da Copa do Mundo de 2010. Além disso, ele foi eleito o melhor jogador daquela edição do torneio.

No Brasil, Diego atuou pelo Internacional. Na parte final de sua carreira ainda defendeu o Cerezo Osaka, do Japão, Mumbai City, da Índia, e Kitchee, de Hong Kong. O ex-jogador profissional chegou a dar início a uma carreira como treinador. Inicialmente, trabalhou no Atenas, da Grécia, em 2020, um ano depois teve uma passagem pelo próprio Peñarol, mas não deu sequência na trajetória nesta função.

