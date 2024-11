Fotógrafo atingido por bomba tem futuro incerto na profissão, mas afirma: ‘Na Arena Galo, nunca mais’

Nuremberg José Maria, de 67 anos, segue sem previsão de alta hospitalar após cirurgia no pé direito em decorrência do ataque no último domingo Crédito: Jogada 10

Nuremberg José Maria, de 67 anos, segue sem previsão de alta médica e sem definição sobre o futuro. Internado desde que precisou passar por cirurgia ao ser atingido por uma bomba na Arena MRV, o fotógrafo ainda não sabe se seguirá no ramo após o período de recuperação, mas garantiu que nunca mais pisará no estádio do Atlético-MG para qualquer espécie de cobertura. Berg, como é carinhosamente chamado, segue internado no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, desde o domingo passado (10). O fotógrafo rompeu todos tendões e quebrou três dedos do pé direito, além de sofrer outros cortes no local durante a confusão promovida por atleticanos na derrota por 1 a 0 para o Flamengo.

O fotógrafo revelou que familiares estão convencidos de que o melhor é não retornar à ativa depois do ocorrido. Berg, em contrapartida, não está tão convicto da ideia, mas tem certeza que não retornará à Arena MRV.

“Minha família não quer que eu volte. Minha família quer me levar para Europa. Quando eu trabalhei na BBC (em Londres), levei todo mundo, mas depois eu voltei e eles ficaram. Agora querem que eu volte. Minha esposa sabe o quanto eu amo minha profissão. Ficar em casa também não dá”, e concluiu: “Mas pra Arena do Galo não devo voltar nunca mais. Local muito próximo [do torcedor], muito agressivo. Complicado demais. Vou aguardar no dia a dia, para ver se o trauma passa”, declarou em entrevista ao ‘O Tempo’. Apoio do Atlético-MG Na última terça-feira (13), Berg recebeu visita de Sérgio Coelho, presidente do Atlético-MG, no hospital. O mandatário o presenteou com uma camisa do clube mineiro e ofereceu auxílio para dar prosseguimento ao tratamento junto ao médico responsável pelo DM do Galo, o Dr. Otaviano Costa.