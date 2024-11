Flamengo pune funcionário por foto de Gabigol usando camisa com frase de Adriano

O Flamengo puniu um funcionário de mídias sociais do clube. A diretoria rubro-negra, afinal, não gostou da imagem de Gabigol usando uma camisa com a frase “Que Deus perdoe essas pessoas ruins”, logo após a conquista do título da Copa do Brasil, no último domingo (10). O profissional, agora, passa a trabalhar nas categorias de base. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

A imagem foi para as redes sociais do Flamengo após declaração de Gabigol afirmando que não iria ficar no clube para a temporada 2025. Além disso, o atacante fez algumas críticas à diretoria. Contudo, o profissional, por conta da “correria”, não ficou sabendo da declaração do atacante após o título da Copa do Brasil.