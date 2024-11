Escobar se declara ao Santos após acesso: ‘Tudo por esse clube’

Uma das grandes surpresas do Santos no ano, o lateral-esquerdo Escobar fez um longo desabafo em suas redes sociais, comemorando o acesso do clube nesta semana. Mais do que isso, o jogador também recordou tudo que passou durante 2024. Afinal, ele chegou ao Peixe junto ao Fortaleza na janela de exceção da CBF após o Estadual e se tornou uma peça chave na campanha da Série B.