Cruzeiro faz atividade na Toca II e tem atacantes treinando em separado

O Cruzeiro retornou aos treinamentos nesta quinta-feira (14), na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte. As novidades ficaram por conta de três atacantes que treinaram em separado do restante do elenco.

O atacante Rafa Silva, expulso no jogo contra o Athletico com apenas três segundos, fez atividades à parte. Ele sente novas dores na coxa direita e, por isso, realizou exercícios mais leves.