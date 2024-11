Austrália e Arábia Saudita empatam em duelo pelas Eliminatórias

Em casa, com grande presença de público, australianos têm as melhores chances, mas não saem do 0 a 0 se complica na luta por vaga direta à Copa

O empate deixa australianos e sauditas com seis pontos, na briga pelo segundo lugar, que vale vaga direta para a Copa de 2026. A liderança é do Japão, que tem dez pontos. Os japoneses enfrentam a Indonésia fora de casa nesta sexta-feira e podem disparar na liderança. Assim, deixaria bem encaminhada a sua classificação para o Mundial, que será na América do Norte. Pior: Bahrein, que tem cinco pontos, ainda enfrentará em casa a lanterna China (três pontos) e pode encerrar a rodada no G2.

Austrália e Arábia Saudita ficaram no empate em 0 a 0 na manhã desta quinta-feira (14/11). O jogo foi pela quinta rodada das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2026 e rolou no Estádio Retangular de Melbourne (25 mil lugares), casa australiana. O jogo foi movimentado e com erros de lado a lado. Porém, apesar de boas chances de gol, os ataques estavam ineficazes. Assim, o placar seguiu em branco.

Arábia com a bola; Austrália com as finalizações

O primeiro tempo surpreendeu pela quantidade de passes errados, que geraram lances de perigo para ambos os lados. Duas saídas erradas dos sauditas, próximas de sua área, resultaram em jogadas perigosas. No entanto, tanto Hrustic, jogador do Verona-ITA, quanto Irvine,do St.Pàuli-ALE, finalizaram mal. Já a Arábia Saudita quase marcou quando Geria tentou driblar, mas perdeu a bola, oferecendo a chance para Nasser Al-Dawsari (que havia errado no lance em que Hrustic perdeu o gol para a Austrália). Al-Dawsari chutou forte. Entretanto, Gauci (reserva de Dibu Martínez no Aston Villa) fez uma boa defesa.

Contudo, os bons ataques não ocorreram apenas por erros. Afinal, aos 14 minutos, um lançamento para Duke resultou em um pênalti para a Austrália, que acabou desmarcado. O juiz inicialmente marcou a penalidade após o choque do atacante com o goleiro Al-Kassar, mas o lance aconteceu fora da área. Na cobrança do escanteio, após confusão na área, o zagueiro Souttar chutou por cima do gol. Já a Arábia Saudita teve sua grande chance aos 45 minutos. Al-Shehri lançou Al-Sahafi livre, e este entrou na área. Quando driblou o goleiro Gauci, viu o arqueiro se esticar e cortar a bola. Assim, evitou que o atacante saudita tocasse para o gol vazio.

Segundo tempo: emoções

No segundo tempo, o jogo seguiu movimentado, com a Austrália com mais finalizações a gol e os árabes mais com a bola no pé. A seleção da casa criou grandes oportunidades, a melhor aos 38, quando Abdulhamid evitou que McGree, destaque do Middelsbrough, tocasse para o gol vazo após passe de Borrello.