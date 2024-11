Argentina x Paraguai, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Líder das Eliminatórias da América do Sul, com 22 pontos, a Argentina volta a campo nesta quinta-feira (14). Visita o Paraguai, no Defensores del Chaco, às 20h30 (de Brasília). Assim, a seleção albiceleste quer seguir à frente dos adversários na classificação e seguir a passos largos para garantir uma vaga na próxima edição da Copa do Mundo, em 2026. Por outro lado, os paraguaios ocupam a sexta colocação, com 13 pontos, e estão na zona de classificação para a Copa. A Voz do Esporte transmite a partir das 19h (de Brasília). O comando do pré-jogo e e a narração estão com Christopher Henrique.