Adversário do Cruzeiro, técnico do Racing afirma: ‘Ninguém pode tirar nosso sonho’

O Racing ainda disputa o título do Campeonato Argentino, embora esteja três pontos atrás do Vélez, faltando três rodadas para o fim. Mesmo assim, Gustavo Costas afirma que reforça ao elenco a importância de conquistar a sul-americana.

Cruzeiro e Racing, da Argentina, vão decidir no dia 23 deste mês a final da Copa Sul-Americana. Ambos os clubes buscam vencer a competição para garantir uma vaga na Libertadores da próxima temporada. O técnico do time argentino, Gustavo Costas, revelou detalhes sobre o desejo de erguer a taça.

“Falo com eles: vocês têm que sonhar. Onde quer que estejam, têm que pensar na Copa. Eu digo isso sempre; mesmo que estejam com a noiva ou com a esposa, têm que estar pensando na Copa. O único pensamento deve ser: a Copa, a Copa, a Copa, a Copa”, destaca o técnico do Racing, adversário do Cruzeiro.

Ex-jogador com histórico no Racing e atualmente técnico, Gustavo, de 61 anos, coloca o título da Sul-Americana como prioridade em sua carreira.

“Tive momentos lindos na carreira, mas não se compara, porque o Racing é tudo para mim. Poder vencer algo com o Racing, ainda mais internacional, é o que eu mais quero. Agradeço a Deus por viver este momento”, resume o técnico.