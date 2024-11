Seleção da Copa do Brasil conta com domínio do Flamengo; confira

Campeão, Rubro-Negro domina o time ideal do torneio com oito nomes, enquanto o vice Atlético fica somente com dois atletas

Três dias após o título do Flamengo sobre o Atlético, a Copa do Brasil divulgou a seleção da competição. Apenas os semifinalistas tiveram atletas selecionados para a escalação. Campeão da edição, o Rubro-Negro teve mais nomes no time “ideal”.

O campeão Flamengo dominou a equipe, com oito nomes: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Gabigol e o técnico Filipe Luís, que estreou no comando do Rubro-Negro na semifinal do torneio.

Vice-campeão, o Atlético conta com dois nomes entre os 11 melhores do torneio: Guilherme Arana e Gustavo Scarpa.

O Corinthians é o único clube paulista com um jogador na relação: André Ramalho. Por fim, o artilheiro da competição com sete gols, Vegetti, também aparece na lista e fica como representante do Vasco.