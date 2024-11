Santos inicia preparação para jogo contra o CRB e terá força máxima

O Santos iniciou, nesta quarta-feira (13/11), sua preparação para o jogo contra o CRB, no domingo (17/11), às 16h, na Vila Viva Sorte, pela 37ª rodada da Série B do Brasileirão. A partida pode confirmar o título da competição , caso o Peixe derrote o time alagoano por qualquer placar.

Mesmo com o acesso já garantido para a Série A, o lema no Peixe é de não baixar a intensidade. Justamente para conquistar o título da Série B. Por conta disso, o técnico Fábio Carille vai usar força máxima no duelo contra os alagoanos justamente para buscar a vitória e a taça já nesta partida. Tanto que há duas rodadas das férias, nenhum jogador ganhará um descanso antecipado.

O Santos pode conquistar a Série B antes mesmo do jogo do próximo domingo. Isso porque Mirassol e Novorizontino entram em campo no sábado (16/11) precisando da vitória para continuarem com chances de terminar o torneio na liderança. Se alguém da dupla vencer, bastará ao Peixe derrotar o CRB no domingo. Mas, caso os dois times não somem três pontos, o time de Fábio Carille não será mais alcançado na primeira colocação.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.