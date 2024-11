Maurício comenta recuperação e pede intensidade do Palmeiras no Brasileiro

O Palmeiras seguiu sua preparação para o duelo contra o Bahia nesta quarta-feira (13/11). As equipes se enfrentam no dia 20 de novembro, na Arena Fonte Nova, às 18h (de Brasília), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma das novidades na última partida do Verdão, o meia Maurício deve seguir no time titular de Abel Ferreira.