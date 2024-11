Geromel é homenageado com o título de cidadão de Porto Alegre

O evento aconteceu nesta quarta-feira (13), com a presença de Alberto Guerra, presidente do Grêmio Crédito: Jogada 10

O zagueiro Pedro Geromel recebeu o título de cidadão de Porto Alegre nesta quarta-feira (13), em evento no Plenário da Câmara Municipal. O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, também esteve presente na homenagem ao jogador do clube. “Cheguei aqui em Porto Alegre em 2014, vão mais de 10 anos. Sempre fui muito bem recebido por todos. Eu não escolhi Porto Alegre, nem o Grêmio, foi o Grêmio e Porto Alegre que me escolheram. Sou muito grato por isso. Estar aqui hoje recebendo esse título é um prazer, uma honra, um privilégio. Muito obrigado”, discursou o atleta.

A homenagem foi proposta pelo vereador Cláudio Janta (Solidariedade), após mais de 10 anos de Geromel na cidade. O zagueiro chegou no Grêmio em 2014 e, desde então, se tornou ídolo do Tricolor em 11 temporadas. Até aqui, o jogador soma 406 jogos, sendo 217 vitórias, 98 empates e 91 derrotas. Aliás, conquistou 11 títulos pelo clube, com destaque para a Copa Libertadores, Recopa Sul-Americana e Copa do Brasil.