Fenerbahçe busca a contratação de Anderson Talisca

AO atacante Anderson Talisca pode estar de saída do Al-Nassr. Isso porque um clube do futebol europeu (mais precisamente, o Fenerbahçe) busca a contratação do atacante brasileiro de 30 anos que está desde 2021 na Arábia Saudita.

De acordo com informação do jornalista italiano Rudy Galletti, a diretoria da representação turca entrou em contato com os árabes e gostou do que ouviu. Maiores detalhes da proposta envolvendo valores e questões contratuais seguem mantidas em absoluto sigilo.

Caso a mobilização se concretize, seria não apenas a terceira experiência de Talisca no Velho Continente como a segunda especificamente na Turquia. Logo depois que deixou o Benfica, Anderson Talisca defendeu as cores de um rival do Fenerbahçe, o Besiktas, de 2016 a 2017.

No período em questão, ele teve passagem goleadora de 37 tentos e 15 assistências em 80 compromissos. Além do feito individual, ele levantou a taça do Campeonato Turco em 2016/2017, última conquista nacional do Besiktas até então.

Com a maior parte de sua formação no Bahia, Anderson Talisca também conta no currículo com um período no futebol chinês, onde atuou pelo Guangzhou FC (antigo Guangzhou Evergrande). No clube asiático, ele também conquistou um título nacional, a Superliga da China, no ano de 2019.