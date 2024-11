ESPN terá estreantes em transmissões de decisões de torneios continentais

A ESPN definiu suas equipes de transmissão para as decisões da Libertadores e Sul-Americana, nesta quarta-feira (13). Assim, a emissora decidiu que vai promover a estreia de profissionais. No caso, o narrador Rogerio Vaughan e o comentarista Fábio Santos vão trabalhar final do principal campeonato de clubes na América do Sul, no dia 30 de novembro. Na oportunidade, Atlético e Botafogo vão se enfrentar no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. Além disso, o jornalista Paulo Calçade completa o trio de transmissão na função de comentarista.

Os canais da Disney confirmaram as informações para a coluna “F5”, da Folha de São Paulo. A outra decisão continental, da Sul-Americana, será disputada entre Cruzeiro e Racing, da Argentina, no estádio “La Nueva Olla”, em Assunção, no Paraguai, e ocorre no dia 23 de novembro. A ESPN escalou o narrador Fernando Nardini, além dos comentaristas Gustavo Zupak e Zinho. O último é um ex-atleta e que tem identificação com a Raposa, já que conquistou a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro.