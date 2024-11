Espanha faz treino aberto em homenagem às vítimas da enchente

Além disso, a Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou uma campanha de caridade para ajudar os locais atingidos pela tempestade. Todo valor arrecadado nos treinos abertos ao público será revertido para ajudar na reconstrução de cidades que sofreram com as fortes chuvas.

A Espanha realizou, nesta terça-feira (12), o primeiro treino aberto de olho nas duas últimas rodadas da primeira fase da Liga das Nações, contra Dinamarca e Suíça. Assim, esta ação procura arrecadar fundos para as vítimas das enchentes que afetaram o país no início de novembro. A tendência é que a seleção repita o ato no próximo dia 17 de novembro.

Líder do Grupo 4 da Liga das Nações, La Roja soma 10 pontos, três a mais que a Dinamarca e chega forte como atual campeã da Eurocopa 2024. Por outro lado, a Sérvia tem quatro, enquanto a Suíça segue na lanterna, com apenas um.

De acordo com o regulamento, os dois melhores times de cada grupo avançam direto para as quartas de final do torneio. Os dois últimos, por sua vez, disputam os playoffs com membros da Liga B (segunda divisão).

Por fim, a Espanha entra em campo diante dos dinamarqueses nesta sexta-feira (15), às 16h45 (de Brasília), fora de casa. Contra a Suíça o duelo acontece na segunda (18), em Santa Cruz de Tenerife, no mesmo horário.