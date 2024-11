Dupla da base treina com o Palmeiras e pode ser relacionada contra o Bahia

Thalys e Allan vêm treinando com o elenco principal e podem ganhar chance no banco, por conta de convocações e suspensões Crédito: CESAR GRECO

O técnico Abel Ferreira recorreu a dois jovens do time sub-20 para participar do treino do Palmeiras nesta quarta-feira (13). Thalys e Allan, atacantes da base, estiveram com o elenco principal na Academia de Futebol. A dupla tem chance de aparecer no banco de reservas na partida diante do Bahia na próxima quarta-feira (20), às 18h (de Brasília), em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. Afinal, o Verdão terá alguns jogadores suspensos e outros com as respectivas seleções na volta da Data Fifa.

Nesta quarta, os jogadores do Palmeiras realizaram atividades técnicas com objetivos específicos. Por fim, eles treinaram finalizações.

LEIA TAMBÉM: Maurício comenta recuperação e pede intensidade do Palmeiras no Brasileiro Entre as baixas está Estêvão, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O jovem atacante também está com a Seleção Brasileira e poderia ser desfalque se vier a atuar no dia anterior contra o Uruguai, também em Salvador, pelas Eliminatórias para Copa do Mundo. Assim, quem também está fora pelo acúmulo de cartões é o lateral-direito Mayke. Por outro lado, Richard Ríos está com a seleção da Colômbia na Data Fifa. Ele também recebeu o terceiro amarelo e não enfrenta o Bahia. Gustavo Gómez, por sua vez, deve ser titular com o Paraguai contra a Bolívia no dia anterior e deve ser preservado por conta da questão física. Afinal, o duelo é na altitude de La Paz.