Conmebol investiga o Botafogo após denúncia do Peñarol por gestos de torcedores

O Botafogo vai passar por uma investigação pela Conmebol. A entidade recebeu uma denúncia do Peñarol sobre “atos ofensivos e discriminatórios” da torcida do Alvinegro na partida de volta da semifinal da Libertadores, em Montevidéu. O jogo aconteceu no dia 30 de outubro.

Um vídeo mostra brasileiros fazendo gestos de mãos algemadas. Ou seja, se referindo aos torcedores da torcida uruguaia que ficaram detidos no Brasil por uma confusão generalizada na praia do Recreio. O caso aconteceu no dia 23 de novembro, dia do jogo de ida entre as equipes.