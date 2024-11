Steven Mendoza é vice-artilheiro e líder em chances criadas no León, do México

O atacante colombiano Steven Mendoza tem mostrado seu talento no Club León, do México, sendo um dos principais nomes da equipe no Torneio Apertura da Liga MX. Com 12 jogos disputados, o colombiano, que teve passagens por Corinthians, Santos, Bahia e Ceará, terminou a competição como vice-artilheiro do time, com quatro gols, além de liderar a equipe em “grandes chances criadas”, com quatro grandes oportunidades criadas.

Além disso, Mendoza também teve a melhor média de desempenho entre os jogadores de linha do León, com uma nota de 7.10, segundo o site especializado ‘Sofascore’, e ficou atrás apenas do goleiro Alfonso Blanco. O colombiano também foi o vice-líder em chutes no gol, com uma média de 2,3 finalizações por partida.