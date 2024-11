Saiba o motivo pelo afastamento de Gabigol, do Flamengo

Atacante tem sequência de atos indisciplinas e postura que não agradou a diretoria após título do Rubro-Negro pela Copa do Brasil Crédito: Jogada 10

O Flamengo anunciou o corte de Gabigol para a partida contra o Atlético, pela 33ª rodada do Brasileirão, e causou agito entre os torcedores. Contudo, a decisão tem algumas explicações. De acordo com informação da “ESPN” e “O Globo”, o atacante ficou fora por conta de uma sucessão de atos de indisciplinas, durante a final da Copa do Brasil, no último domingo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Partiu da diretoria a decisão de não ter mais Gabigol no elenco. Mas tudo endossado por Filipe Luis e até mesmo pelo elenco. A primeira aconteceu quando soube que não iria jogar o segundo tempo. Gabi bateu-boca com o treinador. Ao ouvir que sairia, o atacante questionou, tirou o uniforme e sequer ouviu as orientações de Filipe com o restante do grupo.

A postura de Gabigol na comemoração do título não agradou. Ele não comemorou o título no pódio com os demais companheiros, preferindo se isolar ao lado do grupo, em ponta oposta à diretoria, durante a cerimônia de premiação e entrega do troféu. Além disso, Gabriel foi convidado para dar o famoso banho de gelo em Filipe Luís, mas ficou fora da brincadeira. Por fim, já na festa oficial do título, organizada pela diretoria do Flamengo na Ilha dos Pescadores, no Rio de Janeiro, Gabigol foi a única ausência. Mais do que isso: promoveu um evento próprio, em sua casa. Gabigol responde Flamengo Gabigol se manifestou minutos após o Flamengo informar o corte do atacante para a partida o Atlético-MG, nesta quarta-feira, no Maracanã. Em mensagem direcionada à torcida, ele deu a entender que pode estar nas arquibancadas do Maracanã na partida.