Promissor, jogador do Equador morre em acidente

O meio-campista Marco Angulo, um dos mais promissores jogadores do futebol no Equador, morreu, na noite da última segunda-feira (12). Afinal, o atleta não suportou os ferimentos e consequências de acidente de carro, que ocorreu ainda no mês passado. Desde então, ele ficou em coma por 35 dias. Outras duas vítimas também não resistiram à tragédia. Seu atual clube, a LDU, confirmou a morte com um recado de despedida.

Com profunda dor e tristeza, lamentamos anunciar o falecimento do nosso querido jogador Marco Angulo. Fazemos extensivas nossas condolências aos familiares e entes queridos. Sua partida será uma perda irreparável que deixará uma marca em nossos corações", publicou a equipe em homenagem ao jogador.

Marco estava apenas em sua primeira temporada na equipe equatoriana e por empréstimo junto ao Cincinnati, dos Estados Unidos. Ele disputou somente 18 jogos pelo time. O acidente ocorreu no dia 7 de outubro em uma rodovia nas adjacências de Quito, capital do Equador. Na ocasião, o carro onde estava Ângulo e mais cinco pessoas colidiu no uma estrutura metálica. O lateral da base do Independiente del Valle Robert Cabezas e outra pessoa também perderam a vida.

Título de promessa no Equador O meio-campista passou a ser considerado um dos atletas de maior potencial do futebol no Equador, após destaque pelo seu ex-clube, o Independiente del Valle, do mesmo país. Ele ganhou destaque da mídia internacional pela sua contribuição para a conquista da Libertadores sub-20 em 2020. Assim, com o protagonismo na competição, Marco passou a ganhar espaço na equipe profissional do Independiente del Valle. Além disso, despertou o interesse da MLS, mais especificamente do Cincinatti. No entato, permaneceu pouco mais de uma temporada no clube norte-americano, com 33 jogos. Ângulo demonstrou dificuldade de adaptação e, em 2024, retornou ao Equador. A LDU conseguiu contratá-lo por empréstimo. Sua chegada foi cercada de expectativas a tal ponto que recebeu o apelido de “Rei de Copas”.