Ortiz celebra volta à Seleção: ‘Momento importante da minha vida’

Zagueiro foi chamado por Dorival Júnior após lesão de Éder Militão e espera fazer bom trabalho para se manter na lista do treinador

Contudo, o zagueiro foi chamado após Éder Militão se lesionar atuando no Real Madrid. Em entrevista à “CBF TV”, Ortiz contou como recebeu a notícia de que estava convocado e mandou uma mensagem de solidariedade ao colega, cortado da Seleção.

Chamado de última hora, Léo Ortiz virou uma das grandes novidades da lista de Dorival Júnior para defender a Seleção Brasileira nesta Data Fifa. O defensor será opção do treinador para os jogos contra a Venezuela (14) e Uruguai (19), nas próximas partidas do Brasil nas Eliminatórias da Copa.

Seu último chamado para a Amarelinha foi em maio de 2022, durante o período para amistosos contra Japão e Coreia do Sul, antes da Copa do Mundo. Além disso, Léo Ortiz já havia sido convocado para a disputa da Copa América de 2021 e para partidas pelas Eliminatórias.

“Muito feliz por voltar à seleção. É um momento importante da minha vida. Lógico que triste por vir por causa de uma lesão de um companheiro, né? O Militão infelizmente teve essa lesão, mas venho aqui para dar conta do recado, para mostrar o meu trabalho dia a dia e estar preparado para poder jogar pela seleção”, completou.

“Estava no ônibus, descansando, dormindo. E o meu telefone começou a tocar e eu, querendo dormir, colocava no silencioso. Até que o Matheus Gonçalves, que estava atrás de mim no ônibus, ele bateu nas minhas costas e falou: “parabéns e coisa e tal”. E eu: “parabéns por quê?” Entendi que era hora de acordar e peguei o celular. Vi então que tinha mensagem de todo mundo me parabenizando”, disse Léo Ortiz, que prosseguiu.

Léo Ortiz projeta duelo contra a Venezuela

Por fim, o zagueiro fez uma análise de como está sendo estas Eliminatórias e projetou o jogo contra a Venezuela. Na visão do defensor, o Brasil vai encontrar muita dificuldade em Maturín, mas ele aposta na crescente da Canarinho para conseguir vencer fora de casa.

“Vamos fazer uma preparação muito boa aqui em Belém, a gente sabe que vai enfrentar dois adversários complicados. As Eliminatórias vêm sendo muito equilibrada. É sempre muito difícil jogar com a Venezuela. Depois, o Uruguai, um time complicado de se enfrentar tanto fora quanto dentro de casa. Eu acredito que a Seleção vem numa crescente e o trabalho vem crescendo, vem evoluindo e a gente espera fechar esse ano da Seleção Brasileira com duas grandes vitórias”, falou o zagueiro, que seguiu.

“Uma seleção de muita qualidade, com jogadores reconhecidos no Brasil, que jogam aqui no Brasil há um tempo. Então, como eu disse, é sempre complicado de se jogar lá, mas a gente tem uma qualidade de sobra e tem que continuar evoluindo nesse trabalho e buscar a vitória. Aliás, a Seleção Brasileira tem que vencer em qualquer lugar e contra qualquer adversário, e não vai ser diferente dessa vez”, finalizou.