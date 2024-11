Grupos do Paulistão 2025 são sorteados; confira detalhes e datas

Nesta terça-feira (12), a federação de futebol paulista, sorteou os grupos do estadual do próximo ano, que terá início dia 12 de janeiro

Nesta terça-feira (12), a Federação de Futebol do Estado de São Paulo sorteou os grupos para o Paulistão de 2025. Os quatro grandes foram distribuídos em grupos diferentes: o Corinthians ficou no Grupo A, o Santos no B, o São Paulo no C e o atual campeão Palmeiras no Grupo D.

Aliás, o Paulistão da próxima temporada está marcado para começar no dia 15 de janeiro e vai até o dia 26 de março. Na primeira fase, os times enfrentam todos os adversários dos outros grupos, mas não jogam entre si no próprio grupo. Os dois melhores de cada grupo avançam para as quartas de final. Todavia, os primeiros colocados tem a vantagem de atuar em sua casa, na semifinal, o sistema é mantido. Tudo em jogo único, apenas a grande final é decidida em dois duelos. Já os dois piores caem para a segunda divisão.