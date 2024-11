Em coletiva na Seleção, Vanderson revela seu Bola de Ouro: ‘Sem querer criar polêmica’

Para lateral, Vini Jr deveria ter vencido o prêmio, que foi para Rodri, do Manchester City; lateral da Seleção também cita capitão Danilo Crédito: Jogada 10

O lateral-direito Vanderson concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira (12), segundo dia de treinos da Seleção Brasileira para a Data Fifa de novembro. No estádio Mangueirão, onde a equipe de Dorival Jr realizará novo treino nesta terça, às 17h (de Brasília), o jogador do Monaco falou sobre a experiência de Danilo e revelou quem é seu Bola de Ouro. Inicialmente, porém, o jovem de 23 anos falou sobre suas características, revelando seu lado mais ofensivo. Ele também falou sobre a responsabilidade de defender a Seleção Brasileira.

Todo mundo conhece minhas características. Venho melhorando muito defensivamente, mas a minha principal característica é a chegada na frente. É o último terço. Auxiliar meus companheiros com a chegada, mas, aqui na Seleção, quando viemos pra cá, temos que nos doar um pouco mais. Temos que fazer algo a mais pelo nosso país, nossa Seleção. Acredito que as características do meu clube (Monaco) influenciam nesse aspecto. Quando a gente vem para cá a gente vira a chave. A gente sabe da responsabilidade. Temos que assumi-las. Independente da posição, o importante é se doar pela Seleção e pela equipe", analisou.

LEIA MAIS: Atlético é punido e Arena MRV é interditada Volta da Seleção à Belém Ele falou, então, sobre o retorno da Seleção ao Pará. Afinal, ele estava com a equipe que goleou a Bolívia por 5 a 1 no Mangueirão, em jogo que abriu a campanha brasileira nas Eliminatórias da Copa. A convocação fora ainda com Fernando Diniz, em setembro de 2023. “Um ano após o último jogo aqui em Belém, contra a Bolívia. Eu estava no grupo! Fiquei um pouco fora, tive duas lesões no período, que atrapalharam um pouco minha evolução na Seleção. Mas nosso futebol tem grandes jogadores. E neste período que eu estava fora eu estava acompanhando e sempre tinham jogadores que ajudavam. Teve a Copa América também. Todo esse período eu sempre acompanhei. A renovação da mentalidade está sempre aí. A gente tem o sonho de jogar a Copa do Mundo, mas o primeiro passo é ajudar a Seleção”, disse.

Vanderson falou também sobre a parceria com o torcedor canarinho. Para ele, precisa haver uma união entre torcida e jogadores para que a Seleção volte ao período de glórias. “Eu acho que não só nós jogadores, mas todo o brasileiro tem que ter isso no sangue. A gente é a melhor Seleção do mundo. Temos que todos caminhar no mesmo barco, que as glórias vão voltar. Estamos mostrando uma evolução. Tenho certeza que se a gente caminhar todos juntos em prol da Seleção, mesmo não estando na convocação, estamos torcendo e somos torcedores. Desde criança sou torcedor fanático de vir ver os jogadores da Seleção Brasileira. E hoje estar aqui é um algo a mais”, pediu. Vini Jr melhor do mundo? Perguntado sobre a polêmica Bola de Ouro 2024, dada ao volante Rodri do Manchester City, o jogador deu sua opinião. Sem querer entrar em polêmica, como o próprio afirmou, ele indicou que Vini Jr seria o nome certo para melhor do mundo na temporada.

“Repercussão não só no Brasil, mas mundial. Na minha opinião, o verdadeiro vencedor da Bola de Ouro é o Vini Jr, sem querer criar polêmica e nada disso. É minha opinião. É um cara que teve uma temporada excelente e vem fazendo outra. Tenho certeza que logo, logo esse prêmio chegará para ele. É um cara que merece, que luta não só dentro de campo, mas por outras causas como todos conhecem. Logo, logo terá seu espaço na Bola de Ouro, não tenho dúvida disso”, revelou. Outro tópico abordado foi quanto ao capitão Danilo, titular da posição de Vanderson. O jovem, porém, foi só elogios ao seu companheiro de lateral. “Danilo é sem palavras. Como o Dorival (Jr, técnico da Seleção) falou, todo mundo dentro do grupo sabe. É um cara que passa bastante confiança, não só para mim, que sou lateral. Claro que pego conselhos, por ser da minha posição. É um cara de uma carreira brilhante. Tento receber ao máximo conselhos. Não só eu, todo o ambiente ele tenta procurar ajudar em todas as posições, todos os posicionamentos. É um cara que sempre quer ajudar todo mundo e um grupo de trabalho campeão precisa de um cara assim”, elogiou.