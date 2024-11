Efeito Depay: Corinthians tem aproveitamento melhor que líder com holandês

Chegada do atacante influencia diretamente no respiro do Timão na luta contra o rebaixamento e faz equipe ter campanha melhor que a do Botafogo

O efeito ”Memphis Depay” no Corinthians é real. Afinal, o Timão engatou quatro vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. A série afastou a equipe da zona de rebaixamento. A sequência positiva passa muito pelos pés do holandês, que fez o Alvinegro ter uma evolução técnica e, agora, um aproveitamento melhor que o líder Botafogo.

Até aqui, Depay fez sete partidas pelo Campeonato Brasileiro, com cinco vitórias, um empate e uma derrota. Aproveitamento de 76%. O número é maior que o do Botafogo, líder em boa parte da competição, mas que possui 68% de aproveitamento nesta campanha.

Aliás, na soma de apenas o mesmo período dos sete jogos que Depay disputou, o Botafogo teve quatro vitórias e três empates, com 71% de aproveitamento. Assim, também não superaria os números do Corinthians com o holandês em campo.

Memphis faz Corinthians sonhar

Depay soma três gols e uma assistência no Brasileirão. Todos esses lances do atacante serviram para colocar o Corinthians em vantagem no placar ou decretar a vitória do time no período. Com estes resultados, o Timão chegou aos 41 pontos, é o atual 10° colocado, e abriu cinco da zona de rebaixamento do Brasileirão. O primeiro no Z4 é o Red Bull Bragantino, com 36.

Agora, com o fator Depay, o Corinthians começa a sonhar com voos maiores, como uma vaga para a próxima Libertadores. Com a possibilidade do Brasileirão ter um G9, o Timão espera que o holandês siga comandando a equipe por uma posição melhor na tabela e, quem sabe, conquistar uma vaga no torneio continental no ano que vem.