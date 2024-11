Zagueiro cotado para atuar pela Suíça decide se aposentar por motivo inesperado

Defensor se destacou em seu país natal, se transferiu para o exterior, mas optou por encerrar carreira ainda no início

O jovem zagueiro Silvan Wallner, que se destacou no futebol da Suíça, chamou a atenção por anunciar a aposentadoria ainda no início da carreira. Afinal, mesmo aos 22 anos e com chances de defender a seleção, a sua decisão não ocorreu por uma grave lesão. Na verdade, a sua escolha se deu por motivo religioso.

“Sou um cristão devoto e leio a Bíblia. Quero seguir Jesus Cristo e o dia bíblico de descanso tornou-se importante para mim. Isso significa que, a partir de agora, não quero jogar futebol aos sábados. É a minha convicção pessoal que cheguei nos últimos dias”, comunicou através de publicação em suas redes sociais.

Wallner chegou a defender os times de categorias inferiores da seleção da Suíça. Como o jogador conseguiu ter desempenho em que sobressaiu na liga local, posteriormente, teve sua primeira experiência no exterior. Silvan se transferiu para o Blau Weiss Linz, da Áustria. No entanto, a passagem foi curta, com apenas cinco jogos.