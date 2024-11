Yamal e Lewandowski, do Barcelona, estão fora de jogos da Liga das Nações

Dessa forma, o jovem, de 17 anos, não estará nos duelo da La Roja com Dinamarca e Suíça. A Federação Espanhola de Futebol, então, anunciou que o meia-atacante Bryan Gil, do Girona, será o substituto. Além disso, o técnico Luis de La Fuente não poderá contar com nomes como Rodri e Carvajal, que seguem contundidos.

“Testes realizados na manhã desta segunda-feira revelaram que Lamine Yamal tem uma lesão de sindesmose de grau 1 no tornozelo direito. Espera-se que ele fique fora de ação por duas a três semanas. Enquanto isso, Robert Lewandowski está com problemas na região lombar das costas, e ficará descansado por cerca de dez dias”, informou o clube catalão.

Lewandowski, por sua vez, irá desfalcar a Polônia contra Portugal e Escócia, ambas pela Liga das Nações. O artilheiro da La Liga, com 14 gols, o atacante deve ficar de fora dos gramados por cerca de duas semanas.

Vale recordar que Yamal já havia ficado fora da última partida do Barcelona em La Liga devido a uma lesão no tornozelo direito. Ele não esteve em campo no triunfo por 1 a 0 sobre a Real Sociedad, no domingo (10), pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol. A tendência é que ele fique de fora por cerca de três semanas.