Veja lembrancinhas da festa de Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi

Neymar e Bruna Biancardi realizaram uma nova festa para Mavie, desta vez no Brasil, após comemorações na Arábia Saudita no último mês

Responsável pela decoração da segunda festa de Mavie, Andrea Guimarães compartilhou detalhes da ornamentação do evento, realizado no último sábado (09) em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Com o tema ‘Atelier da Mavie’, o festejo da filha de Neymar e Bruna Biancardi buscou estimular a criatividade e a participação de todos os convidados, independente da idade.

Posteriormente à comemoração na Arábia Saudita, a nova festa de Mavie contou com kits de pintura, além de itens personalizados com a identidade visual do evento, como frasqueiras, necessaires e chinelos. Também haviam opções de pins para enfeitar os sapatos. Bruna Biancardi explicou que o objetivo era criar um ambiente que estimulasse os convidados a participarem das atividades.