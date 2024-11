Streamer estreia como jogador profissional na elite da Argentina

No primeiro ano que joga a elite do Campeonato Argentino, o Deportivo Riestra vem ganhando holofotes por diferentes motivos. Mais especificamente, por alguns dos nomes que defenderam o clube de Buenos Aires ao longo da competição.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em maio, a representação do bairro de Nueva Pompeya propiciou o recorde de atleta mais novo a estrear como profissional do futebol argentino. Com apenas 14 anos e 29 dias, Mateo Apolonio defendeu o time em jogo da Copa Argentina, em duelo com o Newell’s Old Boys. Na oportunidade, a derrota por 1 a 0 eliminou o Riestra do torneio, já que todas as fases ocorrem no sistema de jogo único.