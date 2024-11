Sporting anuncia substituto do técnico Rúben Amorim

O Sporting anunciou, nesta segunda-feira (11), João Pereira como novo treinador do time profissional. O português chega para substituir Rúben Amorim, contratado pelo Manchester United. O técnico de 40 anos assinou até 2027.

Líder absoluto do Campeonato Português, com 11 vitórias em 11 jogos, o Sporting optou pela continuidade do trabalho interno ao contratar João Pereira para o cargo. Ao mesmo tempo, Luís Neto, que também estava no clube, será um dos seus auxiliares.

Até então técnico do time B, que disputa a terceira divisão nacional, João Pereira agora comandará a equipe principal na primeira divisão portuguesa. Ele se aposentou em 2021 jogando pelo Sporting e, posteriormente, conquistou o título de campeão Português sob o comando de Rúben Amorim.