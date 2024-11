Serginho vira trunfo para Santos repatriar Neymar

Meia-atacante esteve presente na festa de aniversário da filha do atacante do Al-Hilal e pode virar tática para Peixe ter ídolo de volta

O Santos ganhou um novo aliado para tentar repatriar o atacante Neymar em 2025. Isso porque o meia-atacante Serginho, que defende o Peixe atualmente, foi um dos convidados para a festa de aniversário de Mavie, filha do jogador do Al-Hilal, no último sábado (9/11). Os dois tem uma forte relação e o atleta do Alvinegro Praiano pode acabar virando um trunfo para a volta do ídolo.

Serginho foi o único nome do atual elenco santista na celebração em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. A ida do jogador, aliás, entra em uma questão estratégica do próprio Santos, que torce que a amizade entre os dois atletas influencie na escolha do camisa 10 da Seleção Brasileira em voltar para a Baixada Santista.