Seleção Brasileira se apresenta em Belém para Data Fifa

Assim, até o início desta tarde, 21 dos 23 convocados pelo técnico Dorival Júnior chegaram na capital paraense, onde a Seleção fará três treinos antes do duelo contra os venezuelanos, na quinta (14). Apenas Raphinha (Barcelona) e Abner (Lyon) desembarcarão em Belém no meio da tarde desta segunda-feira. Léo Ortiz (Flamengo) e Gabriel Martinelli (Arsenal), convocados após os cortes de Éder Militão e Rodrygo (ambos do Real Madrid) , estão entre os presentes.

A equipe comandada por Dorival Jr. visita a Venezuela em Maturín, às 18h (de Brasília) desta quinta. Depois, então, recebe o Uruguai, na Fonte Nova, em Salvador (BA), na outra terça (19), às 21h45.

Segundo divulgação da CBF, o primeiro treino, marcado para esta segunda, começará às 17h – mesmo horário da atividade de terça (12), aliás. A preparação contra a Venezuela se encerra com atividade na manhã de quarta (13).

Com 16 pontos, a Seleção Brasileira ocupa a quarta posição na tabela de classificação das Eliminatórias da Copa do Mundo. Já a Venezuela vem em oitavo, com 11, após seis partidas sem vencer. No primeiro turno, as seleções ficaram no empate por 1 a 1, em Cuiabá, ainda com Fernando Diniz no comando.