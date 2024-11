Santos vira sobre o Vasco e avança no Brasileirão de Aspirantes

Peixe sai atrás, mas, jogando no CT Rei Pelé, vira para cima do Cruz-Maltino; adversário sai ainda nesta segunda (11)

O Santos está na semifinal do Brasileirão de Aspirantes. Nesta segunda-feira (11), a equipe da Vila virou para cima do Vasco e venceu por 2 a 1, no CT Rei Pelé, em Santos (SP), seguindo adiante pelo título inédito.

Agora, a equipe do técnico Leandro Zago aguarda de camarote seu adversário na semi. O rival sairá ainda nesta segunda, no confronto entre Botafogo e Mirassol, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), que ocorre às 18h30 (de Brasília). O Cruz-Maltino, por sua vez, fica pelo caminho.

