Santos anuncia volta da camisa 10; entenda

O Santos garantiu o acesso à Série A do Brasileirão em 2025. Com a vaga confirmada na elite no próximo ano, o Peixe anunciou a volta da camisa 10. O número eternizado por Pelé não foi utilizado na segunda divisão.

Em respeito ao Rei Pelé, que faleceu no ano passado, o Santos aposentou o número 10 enquanto estivesse na Série B. Assim, ninguém foi registrado com o número. Agora, o Peixe voltará a deixar à disposição dos jogadores.