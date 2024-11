Sampaoli é anunciado como novo técnico do Rennes e ‘frustra’ Santos

Argentino conversava com o Peixe por meio de intermediários, mas retornará à França e levará preparador que agrediu Pedro, quando estavam no Fla

O técnico Jorge Sampaoli, com passagens notáveis por Santos, Atlético e Flamengo, foi apresentado nesta segunda-feira (11) pelo Rennes, da França. Ele assinou contrato de dois anos, até junho de 2026, em substituição a Julien Stéphan, demitido na semana passada. O acerto, aliás, frustra o Santos, que mantinha conversas por meio de intermediários e almejava o retorno do argentino à Vila Belmiro em 2025.

Esta será a segunda passagem do treinador pelo futebol francês. Afinal, ele dirigiu o Olympique de Marselha, em 2021, quando ficou com o vice-campeonato da Ligue 1, atrás apenas do Paris Saint-Germain.

Preparador que agrediu Pedro também atuará no clube da França

No novo clube, Sampaoli levará o preparador físico Pablo Fernández, o mesmo que agrediu o atacante Pedro durante a partida entre Atlético-MG e Flamengo, no Campeonato Brasileiro de 2023. Após o incidente, houve a demissão de Fernández. Também acompanharão Sampaoli o analista Diogo Meschine e o preparador Marcos Fernández, filho de Pablo. Todos atuaram no Rubro-Negro.