Princípio de confusão gera aflição no Couto Pereira

O clima hostil já era esperado por conta do histórico de brigas entre as torcidas organizadas de Coritiba e Santos. Dessa forma, os órgãos de segurança paranaense fizeram um esquema especial para evitar confusão, gerando atraso na chegada dos torcedores santistas ao estádio .

A tensão tomou conta do Couto Pereira durante o intervalo do jogo entre Coritiba e Santos, nesta segunda-feira (11), pela 36ª rodada da Série B do Brasileirão. Princípio de confusão foram registrados nas arquibancadas, tanto do setor do mandante quanto dos visitantes. Assim, a Polícia Militar de Curitiba precisou intervir para controlar os ânimos.

Apesar do atraso, a chegada dos santistas ocorreu sem problemas. Do lado de dentro, no entanto, as torcidas trocaram provocações e ameaças. Durante a correria no intervalo, foi possível ouvir barulhos de bombas, tanto fora quanto na parte interna do estádio. Porém, nada mais grave foi registrado.

