Presidente do São Paulo crítica CBF sobre alteração no calendário: ‘Pode afetar os atletas’

A CBF estuda alterações no calendário do futebol brasileiro para 2025. Com isso, os estaduais devem começar no início de janeiro, e o Campeonato Brasileiro, a partir de março. No entanto, jogadores e dirigentes estão reclamando dessa mudança, e o presidente do São Paulo, Julio Casares, afirmou que ela pode ter impactos na saúde dos atletas.

O São Paulo, inclusive, tem agendada uma viagem de pré-temporada para os Estados Unidos entre os dias 8 e 22 de janeiro. A CBF considera antecipar o calendário para acomodar o Mundial de Clubes no meio do ano e incluir pausas durante as Datas FIFA.

