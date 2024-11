Polícia Civil averigua suposta manipulação de resultados no futebol carioca

O futebol carioca é alvo de um possível caso de manipulação de resultados. Assim, a Polícia Civil executa 11 mandados de busca e apreensão, nesta segunda-feira (11), contra possíveis membros de esquema fraudulento que envolve o futebol no Rio de Janeiro. Além de indícios de lavagem de dinheiro com a prática. A “Operação VAR”, da Delegacia do Consumidor (Decon), abre inquérito para averiguar supostas ilegalidades que ocorreram na Segunda Divisão do Estadual, neste ano.

Os mandados, expedidos pelo Juizado do Torcedor e Grandes Eventos, tiveram como destino coleta de possíveis provas em quatro bairros do Rio de Janeiros, além de endereço em São Paulo. Em terras cariocas, os locais para busca foram Barra da Tijuca, Jacarepaguá e Vila Valqueire, na Zona Oeste, assim como em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

A propósito, um dos alvos da operação foi William Rogatto, detido pela Interpol em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, na última sexta-feira (8). William contribuiu com seu depoimento em CPI no Senado, que investiga essas práticas. Na ocasião, ele admitiu que interferiu no rebaixamento de 42 equipes pelo Brasil. Tal movimentação, aliás, lhe permitiu um lucro de R$ 300 milhões.