Palmeiras vive expectativa por retorno de Piquerez contra o Bahia, na Fonte Nova

O Palmeiras vive a expectativa pelo retorno do lateral Piquerez. O jogador está em fase final de recuperação de uma cirurgia no joelho esquerdo, e o técnico Abel Ferreira espera contar com ele quanto antes na reta final do Brasileirão, onde o time disputa o título.

A previsão mais otimista para o Verdão é relacionar Piquerez para o duelo contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, marcado para o dia 20 de novembro, no estádio da Fonte Nova. Para esse confronto, o Palmeiras terá inúmeros desfalques e, por isso, espera ao menos levar o atleta para ser opção no banco de reservas.

