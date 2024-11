Palmeiras deve ter mais um desfalque para duelo contra o Bahia

O Palmeiras segue muito vivo pelo título do Campeonato Brasileiro. Afinal, após vencer o Grêmio e ver o Botafogo empatar com o Cuiabá, na última rodada da competição, o Verdão encurtou a distância para o líder em quatro pontos. Contudo, as duas equipes vão se enfrentar na 36ª rodada do torneio. Mas, para chegar em condições de brigar pela taça em uma espécie de ”final” contra os cariocas, Abel Ferreira e seus comandados precisam vencer seus próximos compromissos.

O primeiro embate antes do duelo contra o Botafogo será contra o Bahia, na Fonte Nova, no dia 20 de novembro. Para este encontro, Abel Ferreira já sabia que não contaria com Mayke, Ríos e Estêvão, todos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Contudo, a lista de desfalques deve aumentar.