Palacios fica perto do Boca Juniors; Vasco receberá valor

Time argentino deve pagar multa pelo meia-atacante do Colo-Colo (CHL); valor é de R$ 23 milhões, com o Cruz-Maltino ficando com metade

O Boca Juniors (ARG) está perto de concretizar a contratação do meia-atacante chileno Carlos Palacios, do Colo-Colo (CHL). O jogador, que se despediu da equipe após o título chileno, no último domingo (9), tem negociações avançadas com o time argentino.

A informação é do jornalista Germán García Grova, do “TyC Sports”, da Argentina, em publicação nesta segunda-feira (11). Assim, o Boca deve pagar cerca de US$ 4 milhões (R$ 23 milhões no câmbio atual, aproximadamente) para contar com Palacios. Este é, segundo o “ge”, o valor da multa do jogador.

