Nkunku pode ser primeiro reforço de Rúben Amorim no United

Com um alto número de jogadores no elenco do Chelsea, o técnico Enzo Maresca tem utilizado uma equipe na Premier League e outra nas demais competições, como a Liga Conferência, onde Christopher Nkunku é um dos titulares do “Chelsea B”. De acordo com informações do jornal ‘The Telegraph’, o francês está frustrado com o pouco tempo de jogo e exige que a situação mude rapidamente. Caso contrário, ele quer deixar o time já na janela de transferências de janeiro. Dessa maneira, o nome do atacante surgiu, nesta segunda-feira (11), como um possível reforço para o técnico Rúben Amorim no Manchester United.

Nesta temporada, em 17 partidas e 688 minutos em campo, dos quais apenas 154 foram na Premier League, o atacante já marcou 10 gols e deu uma assistência, sendo o segundo maior artilheiro do Chelsea, atrás apenas de Palmer.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ainda de acordo com a publicação do ‘The Telegraph’, o Manchester United, agora sob o comando de Ruben Amorim (antes, de Ten Hag), era um dos interessados no ex-jogador do RB Leipzig. No entanto, o atleta de 26 anos acabou optando pelo Chelsea há mais de um ano.