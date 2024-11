Lateral pode estrear pelo Inter quase três meses depois de sua chegada

Suspensão de Bruno Gomes abre disputa entre Braian Aguirre e Nathan pela titularidade na lateral direita do Colorado Crédito: Jogada 10

O lateral-direito Braian Aguirre finalmente vai ter a chance de estrear pelo Inter, quase três meses após desembarcar em Porto Alegre. Mesmo que o compromisso do Colorado seja daqui a dez dias, o técnico Roger Machado será obrigado a modificar a sua equipe. Afinal, o volante Bruno Gomes vai cumprir suspensão. Um dos principais motivos que atrasou a utilização do jogador argentino foi a improvisação do camisa 15 na lateral direita. A iniciativa ocorreu em meio à carência de opções com as vendas de Bustos e a não renovação de Hugo Mallo. A experiência deu tão certa que Bruno assumiu a titularidade na posição pelo bom rendimento. Vale ressaltar que o Internacional fechou a contratação de Aguirre junto ao Lanús, no fim de agosto. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Outra razão que atrapalhou uma sequência de partidas logo após a sua chegada foi uma lesão. Afinal, antes da concretização da transferência Braian estava contundido no clube argentino. Deste modo, quando chegou em solo gaúcho, precisou passar por um processo de aprimoramento físico. Tal período coincidiu com o momento de consolidação de Bruno Gomes na lateral direita.

O atleta ficou como opção no banco de reservas em nove oportunidades, mas sequer entrou em campo. Simultaneamente a isso, o outro jogador contratado, dessa vez por empréstimo junto ao Santos, Nathan não esteve entre os relacionados nos últimos compromissos da equipe. Desta forma, Aguirre ganha a chance de estrear após Bruno Gomes receber o terceiro cartão amarelo no resultado positivo por 2 a 0 sobre o Fluminense. A última vez que o lateral entrou em campo foi no triunfo do Lanús diante da LDU, pela Sul-Americana. Na oportunidade, ele esteve em campo por 45 minutos. Inter terá modificações em suas duas laterais Um ponto positivo nesta demora para sua primeira partida pelo Colorado, pelo menos o argentino teve tempo para se adaptar ao novo país e clube. Além de um prazo de oito sessões de treinamentos para praticar o entrosamento com o time titular. Ainda por cima, Roger vai ter que promover alteração na lateral esquerda, já que Bernabei também cumprirá suspensão automática. Com isso, Renê ganha nova oportunidade entre os 11 iniciais.