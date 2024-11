Jogadores da Argentina perdem treino após voo cancelado no Rio

Cinco jogadores da Argentina acabaram de fora do primeiro treino da Albiceleste para o jogo contra o Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa de 2026, na próxima quinta-feira (14). O goleiro Dibu Martínez, os defensores Cristian Romero e Lisandro Martínez, o volante Enzo Fernández e o atacante Facundo Buonanotte tiveram o voo cancelado no Rio. A parada fez parte de uma escala do voo que teve origem em Londres, no último domingo (10).

O cancelamento do voo levou a Associação de Futebol da Argentina (AFA) a fretar um avião para buscar os cinco jogadores. Porém, eles não conseguiram chegar a tempo do primeiro treino do grupo nesta segunda-feira, no CT de Ezeiza, em Buenos Aires. De acordo com o site Flightware, especializado em monitoramento da aviação comercial internacional, o voo BA249, da British Airways, estava previsto para decolar do Aeroporto Tom Jobim, no Rio, às 8h29 desta segunda-feira (horário de Brasília), com chegada estimada em Buenos Aires às 11h44.