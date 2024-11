Guarani x Amazonas: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes duelam nesta terça-feira, no Brinco de Ouro da Princesa, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Guarani e Amazonas se enfrentam nesta terça-feira (12/11), às 21h, no Brinco de Ouro da Princesa, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Bugre vive uma situação muito delicada. Afinal, a equipe está na lanterna e pode ser rebaixada para a Série C caso não vença a partida ou o CRB saia vitorioso de seu compromisso. Assim, pode decretar seu descenso de forma antecipada. Já a Onça Pintada é a 11ª colocada, com 48 pontos e sem chances de rebaixamento ou acesso, apenas cumpre tabela no torneio de pontos corridos.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV, do Premiere e do Canal GOAT.

Como chega o Guarani

O técnico Allan All terá muitas dificuldades para montar sua equipe nesta terça-feira. Afinal, quatro jogadores (Pierre, Anderson Leite, Matheus Salustiano e Gabriel Bispo) terão de cumprir suspensão diante do Amazonas. Além disso, existe as dúvidas de Luan Dias e Bruno Mendes, que ainda estão se recuperando e não sabe se terá condições físicas para serem relacionados. Por fim, Douglas Borges e Vladimir devem seguir fora do time, no departamento médico.