Fluminense encara o Bragantino pelas quartas do Brasileirão de Aspirantes

Tricolor se classificou em quarto lugar do Grupo A, com nove pontos e terá pela frente o Massa Bruta, finalista da última edição

Semifinalista em duas das três edições que disputou, o Fluminense tenta chegar novamente a esta fase no Brasileirão de Aspirantes. Assim, a equipe carioca enfrenta o Red Bull Bragantino nesta segunda-feira (11/11), às 18h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

Todos os duelos de mata-mata acontecem em jogo único e todas as disputas estão previstas para o mês de novembro. Nesse sentido, as quartas estão previstas para o dia 10, as semifinais para o dia 17 e a grande final para o dia 24.

Dono de melhor campanha na primeira fase, o Massa Bruta, atual vice-campeão, garantiu o direito de jogar as quartas de final em casa. O Tricolor, por sua vez, se classificou em quarto lugar do Grupo A, com nove pontos conquistados (duas vitórias, três empates e duas derrotas).