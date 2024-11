Fluminense aposta no retorno de trio ofensivo para voltar a vencer no Brasileirão

Tricolor terá as voltas de Arias, Ganso e Kauã Elias diante do Fortaleza, dia 22, no Maracanã, pela 34ª rodada do Brasileirão Crédito: Marcelo Caitano

Na derrota para o Internacional, o Fluminense não contou com os três principais jogadores de seu setor ofensivo na temporada: Jhon Arias, Paulo Henrique Ganso e Kauã Elias. Assim, a equipe teve dificuldade na criação e só incomodou a meta de Rochet, quando sofreu o primeiro gol, no segundo tempo. O trio esteve de fora por causa da suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Contudo, diante do Fortaleza, dia 22, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, eles estarão de volta e irão reforçar um setor que tem deixado a desejar. Afinal, o Tricolor tem o terceiro pior ataque (28 gols), atrás apenas dos dois últimos colocados: Cuiabá e Atlético-GO. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Nos últimos seis gols marcados pelo Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, os três tiveram participação direta. Seja na conclusão da jogada ou na construção, eles têm sido decisivos e serão essenciais nesta reta final, visto que restam cinco rodadas para o fim da competição.

Além disso, os comandados do técnico Mano Menezes terão os retornos de Thiago Santos, Fábio e Felipe Melo, que também estavam suspensos. Thiago Silva, Manoel, Martinelli, Marquinhos, Samuel Xavier e o técnico Mano Menezes estão pendurados para a sequência da competição. Trio essencial em momento decisivo A equipe carioca ainda não venceu na competição sem a presença de Jhon Arias. Artilheiro da equipe com 13 gols, o jogador está atrás apenas de Paulo Henrique Ganso quando o assunto são as assistências. Afinal, ele já soma oito passes que resultaram em gols contra nove do meia. Kauã Elias, por sua vez, soma 7 gols e é o vice-artilheiro do time no ano, enquanto o camisa 10 tem quatro.