Flamengo: festa do título tem ‘baile’ do Arrascaeta e ausência de Gabigol

Após o título da Copa do Brasil, jogadores do Flamengo comemoraram no Rio; Arrascaeta foi destaque na festa, enquanto Gabigol foi ausência Crédito: Jogada 10

Após a conquista da Copa do Brasil na Arena MRV, o Flamengo comemorou o título em um evento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A festa reuniu jogadores e familiares. O meio-campista Arrascaeta foi um dos mais animados durante o festejo. Já Gabigol não esteve presente na confraternização, segundo Diogo Dantas, do ‘O Globo’. Em vídeo compartilhado em sua rede social, o camisa 14 rubro-negro surge vestido com uma camisa do Flamengo enquanto dança ao som de funk. Outro uruguaio do elenco, De La Cruz também apareceu animado nos registros da comemoração. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Confira o momento:

Enquanto isso, o atacante Gabigol não esteve presente no evento. O camisa 99, que anunciou sua saída do clube ao fim da temporada, optou por comemorar com pessoas próximas. A festa com os campeões teve show de um grupo de pagode, apresentação de Vanessa, esposa de De la Cruz, e a exposição da taça da Copa do Brasil.