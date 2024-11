Final da Sul-Americana tem alta exponencial de buscas no Google

Nos últimos sete dias, as buscas no principal sistema de busca online vigente, o Google, sobre temas relacionados a final da Sul-Americana deste ano, entre Racing e Cruzeiro, aumentaram de maneira exponencial. De acordo com levantamento feito pelo portal ‘Aposta Hub’, a crescente desse tipo de pesquisa foi de 400%.

Especificamente sobre a procura de ingressos para o jogo, o crescimento foi de 130% na última semana. Como era de se esperar, o estado de Minas Gerais foi o grande responável, em solo brasileiro, por “puxar” essa tendência.